"Вильярреал" не хочет подписывать контракт с Росси

"Вильярреал" не хочет подписывать контракт с 32-летним нападающий Джузеппе Росси, передает AS.

На данный момент форвард является свободным агентом. Последним клубом, в котором играл футболист, была "Дженоа". Сейчас он занимается с испанской командой.

Последний раз Росси выходил на поле в официальном матче в мае 2018 года.

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