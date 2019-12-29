"Вильярреал" не хочет подписывать контракт с Росси

Теги дженоаданиэле де россивильярреал

"Вильярреал" не хочет подписывать контракт с Росси

"Вильярреал" не хочет подписывать контракт с 32-летним нападающий Джузеппе Росси, передает AS.

На данный момент форвард является свободным агентом. Последним клубом, в котором играл футболист, была "Дженоа". Сейчас он занимается с испанской командой.

Последний раз Росси выходил на поле в официальном матче в мае 2018 года.

А еще: "Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Бенфики" и "Вильярреала"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов