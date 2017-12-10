"Вильярреал" не может обыграть "Барселону" на протяжении 16 матчей в Ла Лиге

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" сыграет с "Барселоной".

Стоит отметить, что "подводники" не могут обыграть каталонцев уже на протяжении 16 матчей (5 ничьих и 11 поражений). Это самая длительная безвыигрышная серия валенсийского клуба в Ла Лиге против любого соперника.

В последний раз "Вильярреал" обыгрывал "Барселону" (2:1) 9 марта 2008 года.

Матч "Вильярреал" - "Барселона" состоится сегодня, 10 декабря и начнется в 22:45 мск.

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