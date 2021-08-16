"Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги
В рамках 1-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своём поле сыграл вничью с "Гранадой".
Команды так и не сумели открыть счёт в матче, поделив в итоге очки на старте сезона.
"Вильярреал" – "Гранада" - 0:0
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 72), Пино (Мойсес Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Капу (Пенья, 72), Тригерос (Коклен, 78), Жерар Морено, Диа.
"Гранада": Эскандель, Фулькье, Херман Санчес (Диас, 86), Дуарте, Нева, Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Пуэртас (Соро, 86), Мачис (Молина, 80), Суарес (Бакка, 46).
Удаление: Фойт (82).
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14