"Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги

Фото твиттер "Вильярреала"

В рамках 1-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своём поле сыграл вничью с "Гранадой".

Команды так и не сумели открыть счёт в матче, поделив в итоге очки на старте сезона.

"Вильярреал" – "Гранада" - 0:0

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 72), Пино (Мойсес Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Капу (Пенья, 72), Тригерос (Коклен, 78), Жерар Морено, Диа.

"Гранада": Эскандель, Фулькье, Херман Санчес (Диас, 86), Дуарте, Нева, Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Пуэртас (Соро, 86), Мачис (Молина, 80), Суарес (Бакка, 46).

Удаление: Фойт (82).

Не пропустите: Гризманн провёл 100-й матч за "Барселону". | http://soccernews.ru