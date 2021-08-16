"Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги

Теги вильярреалгранада

"Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги

Фото твиттер "Вильярреала"

В рамках 1-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своём поле сыграл вничью с "Гранадой".

Команды так и не сумели открыть счёт в матче, поделив в итоге очки на старте сезона.

"Вильярреал" – "Гранада" - 0:0

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 72), Пино (Мойсес Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Капу (Пенья, 72), Тригерос (Коклен, 78), Жерар Морено, Диа.

"Гранада": Эскандель, Фулькье, Херман Санчес (Диас, 86), Дуарте, Нева, Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Пуэртас (Соро, 86), Мачис (Молина, 80), Суарес (Бакка, 46).

Удаление: Фойт (82).

Не пропустите: Гризманн провёл 100-й матч за "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 августа

Главные новости дня: 16 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов