"Вильярреал" не смог удержать победу над предпоследним местом Примеры

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"Вильярреал" не смог удержать победу над предпоследним местом Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Эльче" вырвал ничью в матче с "Вильярреалом".

"Эльче" по-прежнему занимает 19-е место, а "Вильярреал" пятое.

"Эльче" - "Вильярреал" 2:2

Голы: Жерар Морено, 16 - 0:1, Жерар Морено, 35 - 0:2, Каррильо, 49 - 1:2, Бойе, 64 - 2:2

"Эльче": Бадия, Хосема, Мохика, Диего Гонсалес, Мигель Анхель, Хосан, Марконе, Гути, Ригони, Каррильо (Милья, 79), Бойе.

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Коста (Бакка, 73), Педраса (Эступиньян, 73), Парехо, Коклен (Фойт, 25), Тригерос, Мойсес Гомес, Пако Алькасер, Жерар Морено (Пино, 50).  

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