"Вильярреал" не смог удержать победу над предпоследним местом Примеры
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Эльче" вырвал ничью в матче с "Вильярреалом".
"Эльче" по-прежнему занимает 19-е место, а "Вильярреал" пятое.
"Эльче" - "Вильярреал" 2:2
Голы: Жерар Морено, 16 - 0:1, Жерар Морено, 35 - 0:2, Каррильо, 49 - 1:2, Бойе, 64 - 2:2
"Эльче": Бадия, Хосема, Мохика, Диего Гонсалес, Мигель Анхель, Хосан, Марконе, Гути, Ригони, Каррильо (Милья, 79), Бойе.
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Коста (Бакка, 73), Педраса (Эступиньян, 73), Парехо, Коклен (Фойт, 25), Тригерос, Мойсес Гомес, Пако Алькасер, Жерар Морено (Пино, 50).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14