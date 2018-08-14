"Вильярреал" обменяет Кастильехо на Бакку

Полузащитник "Вильярреала" Самуэль Кастильехо покинет клуб этим летом.

Как сообщает испанская и итальянская пресса, 23-летний футболист на правах аренды перейдет в "Милан".

У "россонери" будет обязательство выкупить игрока за 15 миллионов евро.

В свою очередь в испанский клуб перейдет нападающий "Милана" Карлос Бакка, который в прошлом сезоне играл за "Вильярреал" на правах аренды, забив 18 голов.

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