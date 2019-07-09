"Вильярреал" объявил о переходе экс-игрока "Ливерпуля"

Испанский защитник Альберто Морено перешел в "Вильярреал", сообщает официальный сайт клуба.

Морено являлся свободным агентом, так как его контракт с "Ливерпулем" истек несколько дней назад. Футболист подписал с "подводниками" пятилетний контракт.

27-летний Морено - воспитанник "Севильи". За "Ливерпуль" он выступал с 2014 года. Всего за английский клуб он сыграл 141 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал 11 результативных передач. За сборную Испании сыграл 4 матча. Победитель Лиги Европы, победитель Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет девять миллионов евро.

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