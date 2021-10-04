"Вильярреал" объявил о переходе Орье

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Ивуарийский защитник Серж Орье перешел в "Вильярреал", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался испанцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на два года.

28-летний Орье ранее выступал за "Тоттенхэм", ПСЖ, "Тулузу" и "Ланс". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 69 матчей и забил три мяча. Двукратный чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка африканских наций.

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