"Вильярреал" объявил о переходе Орье
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
Ивуарийский защитник Серж Орье перешел в "Вильярреал", сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался испанцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на два года.
28-летний Орье ранее выступал за "Тоттенхэм", ПСЖ, "Тулузу" и "Ланс". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 69 матчей и забил три мяча. Двукратный чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка африканских наций.
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