"Вильярреал" объявил о продлении контракта с Касорлой

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"Вильярреал" объявил о продлении контракта с Касорлой

Полузащитник Санти Касорла подписал новый контракт с "Вильярреалом", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до 2020 года. Предыдущий договор истекал в конце месяца.

34-летний футболист вернулся в "Вильярреал" прошлым летом на правах свободного агента.

В составе "жёлтой субмарины" Касорла сыграл 46 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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