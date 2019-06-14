"Вильярреал" объявил о продлении контракта с Касорлой
Полузащитник Санти Касорла подписал новый контракт с "Вильярреалом", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили соглашение до 2020 года. Предыдущий договор истекал в конце месяца.
34-летний футболист вернулся в "Вильярреал" прошлым летом на правах свободного агента.
В составе "жёлтой субмарины" Касорла сыграл 46 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
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