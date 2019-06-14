"Вильярреал" объявил о продлении контракта с Касорлой

Полузащитник Санти Касорла подписал новый контракт с "Вильярреалом", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до 2020 года. Предыдущий договор истекал в конце месяца.

34-летний футболист вернулся в "Вильярреал" прошлым летом на правах свободного агента.

В составе "жёлтой субмарины" Касорла сыграл 46 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: "Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева. | http://soccernews.ru