"Вильярреал" объявил о трансфере защитника сборной Мексики

Правый защитник "Порту" Мигель Лайюн перешел в "Вильярреал", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Мексиканский футболист подписал с "подводниками" контракт до лета 2021 года.

30-летний Лайюн выступал за "Порту" с 2015 года, провел за клуб 79 матчей и забил 11 голов. Сдавался в аренду "Севилье". Ранее играл за "Веракрус", "Аталанту", "Америку" и "Уотфорд". За сборную Мексики сыграл 67 матчей и забил 6 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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