"Вильярреал" объявил об уходе двух легенд клуба
Сразу два культовых для "Вильярреала" футболиста покинут команду после завершения сезона.
"Жёлтая субмарина" подтвердила уход 36-летнего Бруно Сориано и 35-летнего Санти Касорлы. Первый решил повесить бутсы на гвоздь, а второй, вероятно, продолжит карьеру в Катаре.
Оба полузащитника проведут прощальный матч 19 июля, когда "Вильярреал" примет "Эйбар".
Сориано всю карьеру провёл на "Эль Мадригал", сыграл 422 матча, забил 31 мяч и сделал 25 результативных передач.
Для Касорлы это конец третьего периода в "Вильярреале" (2003-2006, 2007-2011, 2018-2020), на его счету 57 голов и 56 ассистов в 328 играх.
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|Команда
|М
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14