"Вильярреал" объявил об уходе двух легенд клуба

Сразу два культовых для "Вильярреала" футболиста покинут команду после завершения сезона.

"Жёлтая субмарина" подтвердила уход 36-летнего Бруно Сориано и 35-летнего Санти Касорлы. Первый решил повесить бутсы на гвоздь, а второй, вероятно, продолжит карьеру в Катаре.

Оба полузащитника проведут прощальный матч 19 июля, когда "Вильярреал" примет "Эйбар".

Сориано всю карьеру провёл на "Эль Мадригал", сыграл 422 матча, забил 31 мяч и сделал 25 результативных передач.

Для Касорлы это конец третьего периода в "Вильярреале" (2003-2006, 2007-2011, 2018-2020), на его счету 57 голов и 56 ассистов в 328 играх.

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