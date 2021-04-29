"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы

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"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги ЕвропыФото: twitter.com/villarrealcf

В первой полуфинальной игре Лиги Европы "Вильярреал" одержал победу над "Арсеналом".

"Вильярреал" - "Арсенал" 2:1

Голы: Тригерос, 5 - 1:0, Альбиоль, 29 - 2:0, Пепе (пен), 73 - 2:1

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 70), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 80), Парехо, Капу, Тригерос (Мойсес Гомес, 81), Чуквуэзе, Жерар Морено, Пако Алькасер (Коклен, 46).

"Арсенал": Лено, Чемберс, Мари, Холдинг, Смит-Роу, Парти, Эдегор (Мартинелли, 63), Джака, Пепе, Себальос, Сака (Обамеянг, 85).

Удаления: Себальос (57), Капу (80).

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