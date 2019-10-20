"Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании (видео гола)

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"Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании (видео гола)

"Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Отметим, это была первая игра каталонского клуба под руководством нового тренера Пабло Мачина. "Эспаньол" с 5 баллами продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице.

"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:1 (0:1)

Гол: Токо-Экамби, 17.

"Эспаньол": Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса, Гомес (У Лэй, 77), Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 57), Рока, Кальери, Варгас (Феррейра, 71).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено (Фунес Мори, 90+3), Пау Торрес, Касорла (Онтиверос, 71), Иборра, Мойсес Гомес, Замбо, Х.Морено, Токо-Экамби (Чиквуэзе, 81).

Видео победного гола:

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