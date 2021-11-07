"Вильярреал" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги

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"Вильярреал" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 1:0. Единственный гол в начале матча забил Мануэль Тригерос.

"Вильярреал", набрав 15 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с шестью очками остался на последнем, 20-м месте.

"Вильярреал" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Тригерос, 10 - 1:0

"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Капу, Коклен (Альберто Морено, 89), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 71), Пако Алькасер (Чуквуэзе, 71), Данджума (Пино, 12; Диа, 46).

"Хетафе": Сория, Ньом (Мата, 60), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера (Витоло, 82), Максимович, Арамбарри, Аленья, Унал (Акуругу, 82), Поведа (Иглесиас, 60).

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