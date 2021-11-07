"Вильярреал" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 1:0. Единственный гол в начале матча забил Мануэль Тригерос.
"Вильярреал", набрав 15 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с шестью очками остался на последнем, 20-м месте.
"Вильярреал" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Тригерос, 10 - 1:0
"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Капу, Коклен (Альберто Морено, 89), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 71), Пако Алькасер (Чуквуэзе, 71), Данджума (Пино, 12; Диа, 46).
"Хетафе": Сория, Ньом (Мата, 60), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера (Витоло, 82), Максимович, Арамбарри, Аленья, Унал (Акуругу, 82), Поведа (Иглесиас, 60).
Не пропустите: Коутиньо отказался выходить на замену в матче с "Сельтой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Герта" упустила победу над "Байером" в Бундеслиге
-
"Металлист" подписал талантливого бразильца
-
"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
-
"Тоттенхэм" Конте не смог обыграть "Эвертон"
-
"Монако" Головина не смог обыграть "Реймс"
-
"Ростов" разгромил "Рубин" в матче РПЛ
-
"Вильярреал" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
Радимов ярко отреагировал на спорные судейские решения в матче "Урал" - "Зенит"
-
"Рубин" и сборная России теряют Самошникова
-
"Рома" Моуринью одержала всего 1 победу в 7 последних матчах
-
3
Легендарный Линекер рассказал, как с годами у него изменилось отношение к сексу
-
Игорь Шалимов прокомментировал ничью с "Зенитом"
-
"Рома" проиграла "Венеции" несмотря на гол Шомуродова
-
Семак прокомментировал ничью с "Уралом"
-
Официально: Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа"
-
"Зенит" не сумел в меньшинстве обыграть "Урал"
-
Стало известно, сколько Шевченко будет зарабатывать в "Дженоа"
-
3
Коутиньо не захотел появляться на поле со скамейки запасных
-
Мбаппе высказался о победе над "Бордо"
-
Стали известны главные кандидаты на пост тренера "Норвича"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14