"Вильярреал" обыграл "Леганес" и отдалился от зоны вылета (видеообзор матча)
В матче 32-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Леганес". Победу подводникам принесли голы Бакки и Токо-Экамби. У гостей отличился Эль-Жар.
Благодаря победе "Вильярреал" вышел на 14-е место в турнирной таблице Примеры, на четыре очка отдалившись от зоны вылета. "Леганес" остался на 12-й позиции.
"Вильярреал" – "Леганес" - 2:1 (0:0)
Голы: Бакка, 64 - 1:0, Токо-Экамби, 80 - 1:1, Эль-Жар, 87 (с пенальти)
"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Марио Гаспар, Кинтилья, Альваро Гонсалес, Иборра, Чуквуэзе (Педраса, 84), Касорла, Форнальс, Бакка (Касерес, 75), Токо-Экамби (Морено, 89).
Не пропустите: Семеду: "Не понимаю, почему есть сомнения в уровне Коутиньо". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" требует 90 миллионов евро за трансферную цель ПСЖ
-
"Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы
-
Марсело: "Я счастлив в "Реале". Это мой дом"
-
"Спартак" потерял Рассказова из-за травмы
-
Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Енисеем"
-
"Вильярреал" обыграл "Леганес" и отдалился от зоны вылета (видеообзор матча)
-
"Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав
-
Клопп: "Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой"
-
Бензема установил рекорд "Реала"
-
"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ
-
Зидан: "Бензема - лучший форвард мира"
-
"Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ
-
"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (видеообзор матча)
-
Рассказов забил первый гол за "Спартак"
-
"Арсенал" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф", вернувшись на первое место в АПЛ
-
ПСВ обыграл "Ден Хааг", догнав "Аякс" в Эредивизии
-
Бензема отметился первым хет-триком за последние 3,5 года
-
Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба
-
4
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26