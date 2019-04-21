"Вильярреал" обыграл "Леганес" и отдалился от зоны вылета (видеообзор матча)

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Леганес". Победу подводникам принесли голы Бакки и Токо-Экамби. У гостей отличился Эль-Жар.

Благодаря победе "Вильярреал" вышел на 14-е место в турнирной таблице Примеры, на четыре очка отдалившись от зоны вылета. "Леганес" остался на 12-й позиции.

"Вильярреал" – "Леганес" - 2:1 (0:0)

Голы: Бакка, 64 - 1:0, Токо-Экамби, 80 - 1:1, Эль-Жар, 87 (с пенальти)

"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Марио Гаспар, Кинтилья, Альваро Гонсалес, Иборра, Чуквуэзе (Педраса, 84), Касорла, Форнальс, Бакка (Касерес, 75), Токо-Экамби (Морено, 89).

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