"Вильярреал" обыграл "Осасуну" и приблизился к "Реалу"
В матче 14-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1. Победу "подводникам" принесли дубль Жерара Морено и гол Фера Ниньо. В составе хозяев отличился Роберто Торрес. Стоит отметить, что "Осасуна" полтора тайма играла вдесятером. В другом матче "Леванте" победила "Реал Сосьедад".
"Вильярреал" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, но отставание "подводников" от "Реала" сократилось до одного очка.
"Осасуна" – "Вильярреал" - 1:3 (0:2)
Голы: Жерар Морено, 7 - 0:1, Фер Ниньо, 29 - 0:2, Роберто Торрес, 70 (с пенальти) - 1:2, Жерар Морено, 86 - 1:3
"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт (Мойсес Гомес, 46), Парехо, Пино (Чуквуэзе, 73), Тригерос, Эступиньян (Коста, 46), Фер Ниньо (Пенья, 84), Жерар Морено (Миллан, 89)
"Леванте" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:1)
Голы: Исак, 22 - 0:1, Рохер Марти, 28 - 1:1, Де Фрутос, 87 - 2:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Баутиста, 90), Саньян (Ле Норман, 63), Муньос, Субельдия, Порту (Виллиан Жозе, 79), Мерино, Барренечеа (Монреаль, 79), Гевара (Субименди, 63), Меркеланс, Исак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14