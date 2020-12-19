"Вильярреал" обыграл "Осасуну" и приблизился к "Реалу"

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1. Победу "подводникам" принесли дубль Жерара Морено и гол Фера Ниньо. В составе хозяев отличился Роберто Торрес. Стоит отметить, что "Осасуна" полтора тайма играла вдесятером. В другом матче "Леванте" победила "Реал Сосьедад".

"Вильярреал" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, но отставание "подводников" от "Реала" сократилось до одного очка.

"Осасуна" – "Вильярреал" - 1:3 (0:2)

Голы: Жерар Морено, 7 - 0:1, Фер Ниньо, 29 - 0:2, Роберто Торрес, 70 (с пенальти) - 1:2, Жерар Морено, 86 - 1:3

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт (Мойсес Гомес, 46), Парехо, Пино (Чуквуэзе, 73), Тригерос, Эступиньян (Коста, 46), Фер Ниньо (Пенья, 84), Жерар Морено (Миллан, 89)

"Леванте" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:1)

Голы: Исак, 22 - 0:1, Рохер Марти, 28 - 1:1, Де Фрутос, 87 - 2:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Баутиста, 90), Саньян (Ле Норман, 63), Муньос, Субельдия, Порту (Виллиан Жозе, 79), Мерино, Барренечеа (Монреаль, 79), Гевара (Субименди, 63), Меркеланс, Исак.

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