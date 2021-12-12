"Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Райо Вальекано" со счетом 2:0.
Победу "подводникам" принесли голы Аисса Манди и Жерар Морено.
"Вильярреал", набрав 19 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 27 очками остался на шестой позиции.
"Вильярреал" – "Райо Вальекано" - 2:0 (2:0)
Голы: Манди, 32 - 1:0, Жерар Морено, 36 (с пенальти) - 2:0
"Вильярреал": Рульи, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 62), Педраса, Тригерос, Парехо (Капу, 62), Иборра, Жерар Морено, Диа (Альберто Морено, 63).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 65), Оскар Валентин, Трехо (Нтека, 58), Гвардиола, Паласон (Бебе, 65).
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