"Вильярреал" обыграл "Валенсию" в чемпионате Испании

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"Вильярреал" обыграл "Валенсию" в чемпионате Испании

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 2:0.

Победу "подводникам" принес дубль Арно Данджумы.

"Вильярреал", набрав 52 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 42 очками осталась на 10-й позиции.

"Вильярреал" – "Валенсия" - 2:0 (2:0)
Голы: Данджума, 10 (с пенальти) - 1:0, Данджума, 17 - 2:0

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Иборра, 81), Альбиоль, Манди, Эступиньян, Пино (Чуквуэзе, 46), Тригерос, Капу, Парехо (Орье, 81), Ло Чельсо (Мойсес Гомес, 71), Данджума (Диа, 71).

"Валенсия": Силлессен, Тьерри Коррейя (Черышев, 64), Джемерт, Москера, Ирансо, Хесус Васкес (Гайя, 55), Солер (Мориба, 55), Рачич (Куандреди, 77), Муса (Santiago Pérez, 55), Элдер Кошта, Маркос Андре.

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