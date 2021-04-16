"Вильярреал" обыграл загребское "Динамо" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Фото: twitter.com/villarrealcf

В ответной игре 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" победил загребское "Динамо".

По итогам двух встреч испанский клуб завоевал путевку в полуфинал турнира.

"Вильярреал" - "Динамо" Загреб 2:1, первый матч - 1:0

Голы: Пако Алькасер, 36 - 1:0, Жерар Морено, 43 - 2:0, Оршич, 74 - 2:1

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Тригерос (Мойсес Гомес, 63), Капу, Парехо, Чуквуэзе, Пако Алькасер, Жерар Морено.

"Динамо" Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен, Иванушец (Атьемвен, 76), Якич, Маер (Франьич, 62), Адеми, Оршич, Петкович.

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