"Вильярреал" одержал крупнейшую с 2005 года гостевую победу в Примере

"Вильярреал" в третий раз в своей истории выиграл в выездном матче чемпионата Испании с разницей в четыре гола.

Напомним, что в пятницу "жёлтая субмарина" в гостях разгромила "Сельту" со счётом 4:0.

Для "Вильярреала" это крупнейшая победа на чужом поле в Примере с января 2005 года.

16 лет назад команда команда под руководством Мануэля Пеллегрини уничтожила "Реал Сосьедад" (4:0).

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