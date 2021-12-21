"Вильярреал" одержал третью победу подряд в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле разгромил "Алавес" со счетом 5:2.
Победу "подводникам" принесли дубли Булайе Диа и Жерара Морено, а также гол Йереми Пино. В составе гостей отличились Пере Понс и Хоселу.
"Вильярреал", набрав 25 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 15 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Вильярреал" – "Алавес" - 5:2 (2:1)
Голы: Жерар Морено, 18 - 1:0, Диа, 27 - 2:0, Пере Понс, 44 - 2:1, Хоселу, 65 - 2:2, Диа, 76 - 3:2, Пино, 79 - 4:2, Жерар Морено, 88 - 5:2
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 73), Чуквуэзе (Пино, 72), Тригерос (Альберто Морено, 72), Капу, Парехо, Жерар Морено, Диа.
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес (Дуарте, 77), Пина (Мойя, 77), Пере Понс, Лум, Хоселу, Силла (Мендес, 58), Риоха.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|14