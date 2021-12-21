"Вильярреал" одержал третью победу подряд в Ла Лиге

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"Вильярреал" одержал третью победу подряд в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле разгромил "Алавес" со счетом 5:2.

Победу "подводникам" принесли дубли Булайе Диа и Жерара Морено, а также гол Йереми Пино. В составе гостей отличились Пере Понс и Хоселу.

"Вильярреал", набрав 25 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 15 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции. 

"Вильярреал" – "Алавес" - 5:2 (2:1)
Голы: Жерар Морено, 18 - 1:0, Диа, 27 - 2:0, Пере Понс, 44 - 2:1, Хоселу, 65 - 2:2, Диа, 76 - 3:2, Пино, 79 - 4:2, Жерар Морено, 88 - 5:2

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 73), Чуквуэзе (Пино, 72), Тригерос (Альберто Морено, 72), Капу, Парехо, Жерар Морено, Диа.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес (Дуарте, 77), Пина (Мойя, 77), Пере Понс, Лум, Хоселу, Силла (Мендес, 58), Риоха.

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