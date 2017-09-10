"Вильярреал" одержал волевую победу над "Бетисом"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома обыграл "Бетис". Счет открыл футболист гостей Серхио Леон, но дальше забивали только "подводники" - Карлос Бакка, Самуэль Кастильехо и Энес Унал.

"Вильярреал" – "Бетис" - 3:1 (1:1)

Голы: Леон, 11 - 0:1, Бакка, 32 - 1:1, Кастильехо, 61 - 2:1, Унал, 77 - 3:1

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Альваро Гонсалес, Коста, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс, Кастильехо, Бакамбу, Бакка (Унал, 69).

"Бетис": Адан, Феддаль, Амат, Дурмиси, Барраган, Камараса (Гуардадо, 74), Гарсия, Санчес, Тельо, Леон (Санабрия, 58), Нарваэс.

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