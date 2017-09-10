"Вильярреал" одержал волевую победу над "Бетисом"

Теги вильярреалбетис

"Вильярреал" одержал волевую победу над "Бетисом"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома обыграл "Бетис". Счет открыл футболист гостей Серхио Леон, но дальше забивали только "подводники" - Карлос Бакка, Самуэль Кастильехо и Энес Унал.

"Вильярреал" – "Бетис" - 3:1 (1:1)
Голы: Леон, 11 - 0:1, Бакка, 32 - 1:1, Кастильехо, 61 - 2:1, Унал, 77 - 3:1

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Альваро Гонсалес, Коста, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс, Кастильехо, Бакамбу, Бакка (Унал, 69).

"Бетис": Адан, Феддаль, Амат, Дурмиси, Барраган, Камараса (Гуардадо, 74), Гарсия, Санчес, Тельо, Леон (Санабрия, 58), Нарваэс.

Не пропустите: "Сельта" выиграла у "Алавеса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов