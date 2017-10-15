"Вильярреал" одержал выездную победу над "Жироной"

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"Вильярреал" одержал выездную победу над "Жироной"В матче 8-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" на выезде обыграл "Жирону".

"Жирона" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Бакамбу, 9 - 0:1, Бакамбу, 20 - 0:2, Стуани, 40 - 1:2.

"Жирона": Ираисос, Эспиноса, Хуанпе, Рамальо, Маффео, Понс, Гранелль Ногуе (Кайоде, 46), Адай (Мохика, 65), Порту (Луис, 77), Гарсия, Стуани.

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Альваро, Руис, Коста, Тригерос, Кастильехо (Черышев, 66), Эрнандес, Форналс, Бакамбу (Сориано, 83), Сансоне (Бакка, 56).

Напомним, ранее "Эйбар" сыграл вничью с "Депортиво". | soccernews.ru

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