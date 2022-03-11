"Вильярреал" огласил "Реалу", "Ливерпулю" и "Арсеналу" цену на Йереми Пино

Фото твиттер "Вильярреала"

Полузащитник "Вильярреала" Йереми Пино может летом оказаться в более статусной команде, сообщает El Desmarque.

По информации источника, 19-летний испанец интересен "Реалу", "Ливерпулю" и "Арсеналу".

"Жёлтая субмарина" требует за своего игрока 80 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.

В текущем сезоне Пино сыграл за "Вильярреал" 34 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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