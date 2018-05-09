"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для игроков "Барселоны"

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"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для игроков "Барселоны"

Перед началом матча чемпионата Испании "Вильярреал" организовал коридор почета для футболистов "Барселоны".

Таким образом игроки "подводников" выразили восхищение каталонцами, которые некоторое время назад обеспечили себе чемпионский титул.

В честь Дня матери в Испании футболисты "Барселоны" вышли на матч с в футболках с фамилиями своих матерей.

Стоит отметить, что согласно традиции чемпионский коридор "Барселоне" должен был организовать "Реал" в прошлом туре, но мадридцы отказались это делать.

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