"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для игроков "Барселоны"
Перед началом матча чемпионата Испании "Вильярреал" организовал коридор почета для футболистов "Барселоны".
Таким образом игроки "подводников" выразили восхищение каталонцами, которые некоторое время назад обеспечили себе чемпионский титул.
В честь Дня матери в Испании футболисты "Барселоны" вышли на матч с в футболках с фамилиями своих матерей.
Стоит отметить, что согласно традиции чемпионский коридор "Барселоне" должен был организовать "Реал" в прошлом туре, но мадридцы отказались это делать.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20