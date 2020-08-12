"Вильярреал" оригинально объявил о переходе воспитанника "Реала"

Полузащитник "Валенсии" Даниэль Парехо перешел в "Вильярреал", сообщает официальный сайт клуба.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию дивана, который Парехо подарил испанскому вечернему шоу.

"Будет ли он желтым?" — говорится в официальном Twitter "подводников".

Сумма трансфера не разглашается. Хавбек подписал с новым клубом контракт до лета 2022 года.

31-летний Парехо является воспитанником "Реала". Он выступал за "Валенсию" с 2011 года, провел за клуб 383 матча во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 62 результативные передачи. Также хавбек играл за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Хетафе". За сборну. Испании сыграл четыре матча.

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