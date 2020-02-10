"Вильярреал" отказал "Ливерпулю" в трансфере форварда

"Ливерпуль" в зимнее трансферное окно пытался купить нигерийского нападающего "Вильярреала" Самуэля Чуквуезе, но получил отказ, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб был готов заплатить за футболиста 35 миллионов евро. Впрочем, испанцы оценивают форвард не менее, чем в 100 миллионов евро.

20-летний Чуквуезе является воспитанником "Вильярреала". В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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