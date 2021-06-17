"Вильярреал" отказался от подписания воспитанника "Локомотива"

Фото инстаграм Никиты Иосифова

Переход российского полузащитника Никиты Иосифова в "Вильярреал" сорвался, сообщает Sport24.

По информации источника, несмотря на активные мартовские переговоры, испанский клуб решил отказаться от подписания 20-летнего футболиста.

Таким образом, перспективный хавбек остался без команды. Его контракт с "Локомотивом" истёк, а вариант с трудоустройством в "жёлтой субмарине" оказался "липовым".

За основную команду "железнодорожников" Иосифов провёл 6 матчей. Его рыночная стоимость - 250 тысяч евро.

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