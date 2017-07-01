"Вильярреал" отклонил предложение "Вест Хэма" по Бакамбу

"Вест Хэм" совершил попытку покупки форварда "Вильярреала" Седрика Бакамбу, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "молотобойцы" предложили за футболиста 25 миллионов евро, однако испанский клуб требует не меньше 35 миллионов.

В минувшем сезоне Бакамбу сыграл 35 поединка и отметился 12 голами.

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