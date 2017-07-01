"Вильярреал" отклонил предложение "Вест Хэма" по Бакамбу
"Вест Хэм" совершил попытку покупки форварда "Вильярреала" Седрика Бакамбу, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, "молотобойцы" предложили за футболиста 25 миллионов евро, однако испанский клуб требует не меньше 35 миллионов.
В минувшем сезоне Бакамбу сыграл 35 поединка и отметился 12 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24