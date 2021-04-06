"Вильярреал" откроет академию в Краснодаре

Фото: Твиттер @VillarrealCF

На официальном сайте "Вильярреала" появилась информация об открытии новой международной академии в Краснодаре.

"Этот новый проект будет нацелен на детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет, которые хотят узнать о футболе в соответствии с ведущей методологией Cantera Grogueta.

У "Вильярреала" уже есть несколько международных академий и дочерних школ по всему миру. В настоящее время "Академия Вильярреала" представлена ​​в таких странах, как США, Австралия, Канада, Мексика, Швеция, Япония, Южная Корея, а теперь и в России.

После подписания соглашения о сотрудничестве, Арсен Крхирхирян, один из директоров "Академии Вильярреал Краснодар", заявил: "Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболисты. Этого вы не найдете больше нигде в этом регионе", - говориться в сообщении испанского клуба.

Академия начнет свою деятельность в июне.