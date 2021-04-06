"Вильярреал" откроет академию в Краснодаре

Теги вильярреал

"Вильярреал" откроет академию в КраснодареФото: Твиттер @VillarrealCF
На официальном сайте "Вильярреала" появилась информация об открытии новой международной академии в Краснодаре.

"Этот новый проект будет нацелен на детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет, которые хотят узнать о футболе в соответствии с ведущей методологией Cantera Grogueta.

У "Вильярреала" уже есть несколько международных академий и дочерних школ по всему миру. В настоящее время "Академия Вильярреала" представлена ​​в таких странах, как США, Австралия, Канада, Мексика, Швеция, Япония, Южная Корея, а теперь и в России.

После подписания соглашения о сотрудничестве, Арсен Крхирхирян, один из директоров "Академии Вильярреал Краснодар", заявил: "Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболисты. Этого вы не найдете больше нигде в этом регионе", - говориться в сообщении испанского клуба.

Академия начнет свою деятельность в июне.

Читать также: "Динамо" хочет продлить контракт с молодым талантом | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Наполи", как и Гвардиола считает, что УЕФА и ФИФА убивают футболистов

Президент "Наполи", как и Гвардиола считает, что УЕФА и ФИФА убивают футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов