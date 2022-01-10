"Вильярреал" отобрал очки у "Атлетико"
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Анхель Корреа, но в середине первого тайма равновесие восстановил Пау Торрес. На 58-й минуте хозяев вывел вперед Альберто Морено, но вскоре счет сравнял Жоффре Кондогбиа.
"Атлетико", набрав 33 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 29 очками поднялся на восьмую позицию.
"Вильярреал" – "Атлетико" - 2:2 (1:1)
Голы: Корреа, 10 - 0:1, Пау Торрес, 29 - 1:1, Альберто Морено, 58 - 2:1, Кондогбиа, 67 - 2:2
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Джексон, 86), Альберто Морено (Пино, 74), Мойсес Гомес, Капу (Иборра, 80), Парехо, Тригерос (Педраса, 74), Жерар Морено.
"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Врсалько, 63), Карраско, Лемар, Кондогбиа, де Пауль (Жоау Феликс, 62), Льоренте, Корреа, Матеус Кунья (Коке, 62).
Удаление: Кондогбиа (90).
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|Команда
|М
|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14