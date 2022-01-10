"Вильярреал" отобрал очки у "Атлетико"

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Анхель Корреа, но в середине первого тайма равновесие восстановил Пау Торрес. На 58-й минуте хозяев вывел вперед Альберто Морено, но вскоре счет сравнял Жоффре Кондогбиа.

"Атлетико", набрав 33 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 29 очками поднялся на восьмую позицию.

"Вильярреал" – "Атлетико" - 2:2 (1:1)

Голы: Корреа, 10 - 0:1, Пау Торрес, 29 - 1:1, Альберто Морено, 58 - 2:1, Кондогбиа, 67 - 2:2

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Джексон, 86), Альберто Морено (Пино, 74), Мойсес Гомес, Капу (Иборра, 80), Парехо, Тригерос (Педраса, 74), Жерар Морено.

"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Врсалько, 63), Карраско, Лемар, Кондогбиа, де Пауль (Жоау Феликс, 62), Льоренте, Корреа, Матеус Кунья (Коке, 62).

Удаление: Кондогбиа (90).

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