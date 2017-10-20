"Вильярреал" отыграл два мяча и сыграл вничью со "Славией"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" на своем поле сыграл вничью со "Славией". Вначале дважды отличились гости - Томаш Нецид и Мигель Данни. Впрочем, еще до перерыва "подводники" сумели сравнять счет благодаря усилиям Мануэля Тригероса и Карлоса Бакки.

"Вильярреал" Испания – "Славия" Чехия - 2:2 (2:2)

Голы: Нецид, 18 - 0:1, Данни, 30 - 0:2, Тригерос, 41 - 1:2, Бакка, 44 - 2:2

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Коста, Рукавина, Руис, Тригерос, Герра, Форнальс (Кастильехо, 77), Сориано (Черышев, 46), Бакка, Унал (Бакамбу, 60).

"Славия": Лаштувка, Дели (Боржил, 46), Соболь, Фридрих, Югас, Соучек, Громада, Данни, Сикора (Стох, 84), Змргал (ван Бурен, 70), Нецид.

Положение команд: Вильярреал, Славия - 5, Астана - 4, Маккаби - 1.

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