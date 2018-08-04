"Вильярреал" озвучил стоимость Черышева

17 Теги вильярреалденис черышев

"Вильярреал" озвучил стоимость Черышева

"Вильярреал" озвучил стоимость полузащитника Дениса Черышева, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "жёлтой субмарины" готово продать россиянина за 20 миллионов евро.

Напомним, что Черышевым интересуются "Барселона", "Реал Сосьедад", "Эвертон" и "Лион".

Не пропустите: Черышев вернулся к тренировкам с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru

Комментарии
Саня

Норм цена

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Али

Волейболисты наши Молодцы да ребята

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Михаил

Радоваться надо за страну, за сборную, за ребят, что после ЧМ на наших футболтстов обращают внимание топ клубы. А Черышев был на ЧМ одним из лучших!!!

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Фред

У него слишком много травм , так бы стоил в разы дороже

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Не помню

Не понимаю какого вечно нужно как-то кого-то очернить, норм футболист, во всех этих, выше перечисленных командах я думаю далеко не лохи по найму сидят и если они Черышевым заинтересовались значит он действительно этого стоит.

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Коломбо

Ходят сплетни, будь-то слухи запретят! "Арсенал" (Тульский) готов купить Черышева с зарплатой ему в 20 000 руб в месяц.А так только Первая лига светит. Хрустальный мальчик!

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Вадим

Ты дебил?

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ВИКА

Барселона,а вот Эвертон плохо играет

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Гена

Кому он нужен!

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Геша

У Черышева школа "Реала",на всякий случай!Поставленный удар, дриблинг имеется, скорость при нём...В Испании, Франции будет расти,АПЛ не для него.

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Коломбо

Не будет расти этот Хрустальный мальчик!Там нужны пахари, а он не любит возвращаться и помогать обороняться своим партнерам, слишком самолюбив, отсюда никто его не возьмет. разве, что "Арсенал" (Тульский)с зарплатой ему в 20000 руб в месяц.

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20000руб

ты мудак ?))) у тебя про 20к заело ?

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Master

Ту-ту, ну какой Эвертон, он в апл ниразу не играл. Он столько с травмами провалялся, опасно идти в самый жесткий чемпионат. Лучше всего остаться в Испании, где он всю жизнь прожил, либо идти в Лион, в неагрессивный чемп. И в эвертоне вообще не факт, что он будет в основе, скорее всего для ротации

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Коломбо

Ему лучше на трибуне сидеть, там он травму не получит, и то не факт!

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Ту-Ту

Эвертон скорее всего лучшее решение будет.Стартовый + команда постепенно набирает сильных игроков

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Ту-Ту

Эвертон скорее всего лучшее решение будет.Стартовый + команда постепенно набирает сильных игроков

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ГНОМъ

Черышев для Барселоны вообще главная трансферная цель, если чо. Тут и все 50 отгрузить можно, 4 гола на чм, из которых 2 СА. МОСЧ!

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