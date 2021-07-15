"Вильярреал" перехватил трансферную цель "Локомотива" и "Краснодара"

Фото твиттер "Вильярреала"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Реймса" Булайе Диа.

"Жёлтая субмарина" заплатила за сенегальца 12 миллионов евро, подписав с ним пятилетний контракт.

Диа выступал за "Реймс" с 2018 года, сыграл 88 матчей, забил 28 голов и сделал 3 ассиста.

На форварда также претендовали два российских клуба - "Краснодар" и "Локомотив".

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