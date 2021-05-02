"Вильярреал" переиграл "Хетафе", "Бетис" сыграл вничью с "Вальядолидом"

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"Вильярреал" переиграл "Хетафе", "Бетис" сыграл вничью с "Вальядолидом"Фото: twitter.com/villarrealcf

Представляем результаты матчей 34-го тура испанской Ла Лиги.

"Вальядолид" - "Бетис" 1:1

Голы: Руибаль, 49 - 0:1, Вейсман, 68 - 1:1

"Вальядолид": Роберто, Перес (Янко, 54), Оласа, Эль-Ямик, Хоакин Фернандес (Жота, 54), Орельяна (Маркос Андре, 71), Мичел (Сан-Эметерио, 54), Плано, Меса, Санчес (Оливас, 54), Вейсман.

"Бетис": Браво, Миранда, Эмерсон, Руис, Манди, Родригес, Каналес, Фекир, Гуардадо (Хоакин, 71), Руибаль (Тельо, 79), Иглесиас (Морон, 84).  


"Вильярреал" - "Хетафе" 1:0

Гол: Пино, 79 - 1:0

"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Марио Гаспар, Фунес Мори, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Алекс Баэна, 90), Капу, Чуквуэзе (Пино, 69), Парехо (Коклен, 62), Раба (Жерар Морено, 62), Пако Алькасер (Бакка, 62).

"Хетафе": Сория, Суарес, Джене, Оливера, Иглесиас (Аленья, 69), Тимор, Кукурелья, Максимович, Арамбарри (Кубо, 84), Унал (Анхель Родригес, 78), Мата.


"Гранада" - "Кадис" 0:1

Гол: Собрино, 39 - 0:1

"Гранада": Эскандель, Фулькье, Перес (Диас, 46), Херман Санчес, Кини, Гоналон, Эррера (Сольдадо, 54), Пуэртас (Кенеди, 46; Вико, 79), Монторо, Мачис (Суарес, 64), Молина.

"Кадис": Ледесма, Фали Хименес, Кала, Карселен, Акапо, Хосе Мари (Гарридо, 90), Алехо (Малбашич, 90), Йонссон, Сальви Санчес (Искьердо, 65), Собрино, Негредо (Лосано, 78).

Удаление: Сольдадо (87).

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7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
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