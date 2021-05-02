"Вильярреал" переиграл "Хетафе", "Бетис" сыграл вничью с "Вальядолидом"
Фото: twitter.com/villarrealcf
Представляем результаты матчей 34-го тура испанской Ла Лиги.
"Вальядолид" - "Бетис" 1:1
Голы: Руибаль, 49 - 0:1, Вейсман, 68 - 1:1
"Вальядолид": Роберто, Перес (Янко, 54), Оласа, Эль-Ямик, Хоакин Фернандес (Жота, 54), Орельяна (Маркос Андре, 71), Мичел (Сан-Эметерио, 54), Плано, Меса, Санчес (Оливас, 54), Вейсман.
"Бетис": Браво, Миранда, Эмерсон, Руис, Манди, Родригес, Каналес, Фекир, Гуардадо (Хоакин, 71), Руибаль (Тельо, 79), Иглесиас (Морон, 84).
"Вильярреал" - "Хетафе" 1:0
Гол: Пино, 79 - 1:0
"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Марио Гаспар, Фунес Мори, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Алекс Баэна, 90), Капу, Чуквуэзе (Пино, 69), Парехо (Коклен, 62), Раба (Жерар Морено, 62), Пако Алькасер (Бакка, 62).
"Хетафе": Сория, Суарес, Джене, Оливера, Иглесиас (Аленья, 69), Тимор, Кукурелья, Максимович, Арамбарри (Кубо, 84), Унал (Анхель Родригес, 78), Мата.
"Гранада" - "Кадис" 0:1
Гол: Собрино, 39 - 0:1
"Гранада": Эскандель, Фулькье, Перес (Диас, 46), Херман Санчес, Кини, Гоналон, Эррера (Сольдадо, 54), Пуэртас (Кенеди, 46; Вико, 79), Монторо, Мачис (Суарес, 64), Молина.
"Кадис": Ледесма, Фали Хименес, Кала, Карселен, Акапо, Хосе Мари (Гарридо, 90), Алехо (Малбашич, 90), Йонссон, Сальви Санчес (Искьердо, 65), Собрино, Негредо (Лосано, 78).
Удаление: Сольдадо (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14