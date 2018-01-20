"Вильярреал" переиграл "Леванте"

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"Вильярреал" переиграл "Леванте"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Вильярреал" одержал победу над "Леванте".

"Вильярреал" – "Леванте" 2:1

Голы: Тригерос (пен), 26 - 1:0, Черышев, 50 - 2:0, Робер (пен), 90 - 2:1

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс (Герра, 86), Родри Эрнандес, Кастильехо (Мартинес, 75), Тригерос, Черышев (Раба, 65), Унал.

"Леванте": Оласабаль, Коке, Луна, Постиго, Робер, Лерма, Моралес, Лукич (Иви Лопес, 53), Дукуре (Кампанья, 76), Джейсон (Марти, 64), Боатенг.

Предупреждения: Лукич (31), Коста (39), Постиго (64), Альваро Гонсалес (87). | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 20 40
4 Вильярреал 20 34
5 Реал Мадрид 18 32
6 Севилья 20 32
7 Хетафе 20 27
8 Жирона 20 27
9 Бетис 19 27
10 Эйбар 19 27
11 Атлетик Бильбао 20 26
12 Сельта Виго 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 20 18
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18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
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