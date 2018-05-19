"Вильярреал" планирует усилиться защитником "Депортиво"

Теги депортиво ла-коруньявильярреал

"Вильярреал" планирует усилиться защитником "Депортиво"Защитник "Депортиво" Сидней близок к переходу в "Вильярреал".

Как информирует Mundo Deportivo, игрок уже заявил, что не хочет играть за "Депортиво", который вылетел из Ла лиги.

В клубе надеются продать игрока минимум за 10 миллионов евро, в то время как "Вильярреал" попытается понизить сумму.

В текущем розыгрыше первенства страны Сидней провел 21 матч, забил один мяч при одной голевой передаче.

Не пропустите: Фернандеш высказался о будущем в "Локомотиве". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов