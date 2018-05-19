"Вильярреал" планирует усилиться защитником "Депортиво"

Защитник "Депортиво" Сидней близок к переходу в "Вильярреал".

Как информирует Mundo Deportivo, игрок уже заявил, что не хочет играть за "Депортиво", который вылетел из Ла лиги.

В клубе надеются продать игрока минимум за 10 миллионов евро, в то время как "Вильярреал" попытается понизить сумму.

В текущем розыгрыше первенства страны Сидней провел 21 матч, забил один мяч при одной голевой передаче.

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