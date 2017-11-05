"Вильярреал" победил "Малагу" благодаря дублю Сансоне

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"Вильярреал" победил "Малагу" благодаря дублю Сансоне

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле добился победы над "Малагой". Победу "подводникам" принес дубль Николы Сансоне. После этого поединка "Вильярреал" поднялся на пятое место в Ла Лиге, "Малага" занимает последнюю, 20-ю позицию. 

"Вильярреал" – "Малага" - 2:0 (0:0)
Голы: Сансоне, 68 - 1:0, Сансоне, 76 - 2:0

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Родри Эрнандес, Сориано (Черышев, 57), Чука (Сансоне, 64), Бакамбу, Бакка (Раба, 82).

"Малага": Роберто, Эрнандес, Хуанкар, Росалес, Бесс, Ресио, Гонсалес, Аньор (Эн-Несири, 69), Кеко (Бастон, 80), Чори Кастро (Хони Родригес, 75), Пеньяранда.

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