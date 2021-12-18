"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде победил "Реал Сосьедад" со счетом 3:1.

Победу "подводникам" принесли дубль Жерара Морено и гол Сэмюэла Чуквуэзе. В составе "Реала Сосьедад" отличился Александер Исак. Стоит отметить, что хозяева весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Микеля Ойарсабаля.

"Вильярреал", набрав 22 очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 29 очками остался на шестой позиции.

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 1:3 (1:1)

Голы: Исак, 32 - 1:0, Жерар Морено, 38 - 1:1, Жерар Морено, 68 - 1:2, Чуквуэзе, 90 - 1:3

"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия (Серлот, 82), Муньос (Рико, 82), Янузай (Порту, 52), Мерино (Элустондо, 65), Субименди, Сильва (Барренечеа, 53), Исак, Ойарсабаль.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 61), Альберто Морено (Тригерос,

82), Пино (Чуквуэзе, 61), Капу (Иборра, 90), Парехо, Жерар Морено, Диа (Мойсес Гомес, 82).

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