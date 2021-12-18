"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

Теги реал сосьедадвильярреал

"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде победил "Реал Сосьедад" со счетом 3:1.

Победу "подводникам" принесли дубль Жерара Морено и гол Сэмюэла Чуквуэзе. В составе "Реала Сосьедад" отличился Александер Исак. Стоит отметить, что хозяева весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Микеля Ойарсабаля.

"Вильярреал", набрав 22 очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 29 очками остался на шестой позиции.

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 1:3 (1:1)
Голы: Исак, 32 - 1:0, Жерар Морено, 38 - 1:1, Жерар Морено, 68 - 1:2, Чуквуэзе, 90 - 1:3

"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия (Серлот, 82), Муньос (Рико, 82), Янузай (Порту, 52), Мерино (Элустондо, 65), Субименди, Сильва (Барренечеа, 53), Исак, Ойарсабаль.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 61), Альберто Морено (Тригерос, 
82), Пино (Чуквуэзе, 61), Капу (Иборра, 90), Парехо, Жерар Морено, Диа (Мойсес Гомес, 82).

Не пропустите: "Райо Вальекано" победил "Алавес" и вошёл в топ-4 Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов

Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов