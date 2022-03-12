"Вильярреал" победил "Сельту" и приблизился к зоне ЛЧ
Фото: инстаграм "Вильярреала"\Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Сельту" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Дани Парехо.
"Вильярреал", набрав 45 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет три очка. "Сельта" с 35 очками осталась на 10-й позиции.
"Вильярреал" - "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: Парехо, 64 - 1:0
"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль (Манди, 46), Торрес, Педраса (Эступиньян, 87), Иборра, Парехо, Чуквезе, Тригерос (Коклен, 73), Ло Челсо (Гомес, 80), Данжума (Диа, 80)
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|20
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|20
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|31
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|20
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|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|20
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|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14