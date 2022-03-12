"Вильярреал" победил "Сельту" и приблизился к зоне ЛЧ

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"Вильярреал" победил "Сельту" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: инстаграм "Вильярреала"\Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Сельту" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Дани Парехо.

"Вильярреал", набрав 45 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет три очка. "Сельта" с 35 очками осталась на 10-й позиции.

"Вильярреал" - "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: Парехо, 64 - 1:0

"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль (Манди, 46), Торрес, Педраса (Эступиньян, 87), Иборра, Парехо, Чуквезе, Тригерос (Коклен, 73), Ло Челсо (Гомес, 80), Данжума (Диа, 80)

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