"Вильярреал" - победитель Лиги Европы 2020/21
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
В финальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" уступил "Вильярреалу" (1:1, по пенальти – 10:11) в польском Гданьске.
В основное время по голу забили форварды Жерар Морено и Эдинсон Кавани.
В серии пенальти забили по 10 полевых игроков. Очередь дошла до вратарей. Херонимо Рульи реализовал удар с точки, а затем отбил удар Давида Де Хеа.
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в 4-й раз взял Кубок / Лигу УЕФА и установил рекорд среди тренеров.
"Вильярреал" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 11:10
Голы: 1:0 – 29 Жерар Морено, 1:1 – 55 Кавани.
"Вильярреал" – Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Альберто Морено, 88), Парехо, Пино (Пако Алькасер, 77), Тригерос (Мойсес Гомес, 77), Капу (Раба, 120), Бакка (Коклен, 60), Жерар Морено.
"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Уан-Биссака (Мата, 120), Шоу, Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Бруну Фернандеш, Погба (Джеймс, 115), Мактомини (Теллес, 120), Кавани, Гринвуд (Фред, 100), Рэшфорд.
Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8, 9:9, 10:9, 10:10, 11:10.
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