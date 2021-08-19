"Вильярреал" подписал Арно Данжума из "Борнмута"

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор незвестен

Голландский вингер "Борнмута" Арно Данжума стал игроком "Вильярреала", сообщает официальный сайт "желтой субмарины".

Контракт с 24-летним футболистом подписал на 5 лет, до 2026 года.

"Вильярреал" заплатит за игрока 24 миллиона евро.

Напомним, что благодаря победе в Лиге Европы в прошлом сезоне, в нынешнем "Вильярреал" сыграет в Лиге чемпионов. До этого испанская команда приобрела нападающего Булайе Диа и выкупила и "Тоттенхэма" Хуана Фойта.

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