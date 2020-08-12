"Вильярреал" подписал бывшего хавбека "Арсенала"

Французский полузащитник "Валенсии" Франсис Коклен перешел в "Вильярреал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Футболист подписал с "подводниками" контракт до лета 2024 года.

29-летний Коклен выступал за "Валенсию" с 2018 года, провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за "Арсенал", "Лорьян", "Фрайбург" и "Чарльтон".

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