"Вильярреал" подписал бывшего хавбека "Арсенала"

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"Вильярреал" подписал бывшего хавбека "Арсенала"

Французский полузащитник "Валенсии" Франсис Коклен перешел в "Вильярреал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Футболист подписал с "подводниками" контракт до лета 2024 года.

29-летний Коклен выступал за "Валенсию" с 2018 года, провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за "Арсенал", "Лорьян", "Фрайбург" и "Чарльтон". 

Не пропустите: "Вильярреал" оригинально объявил о переходе воспитанника "Реала". | http://soccernews.ru
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