"Вильярреал" подписал голкипера "Реал Сосьедада"

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"Вильярреал" подписал голкипера "Реал Сосьедада"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Реал Сосьедада" Херонимо Рульи.

28-летний аргентинец заключил с "жёлтой субмариной" контракт до июня 2024 года.

"Вильярреал" заплатил за трансфер голкипера 5 миллионов евро.

Рульи выступал за "Реал Сосьедад" с 2014 года, сыграл 170 матчей и пропустил 227 голов. Сдавался в аренду в "Монпелье".

Не пропустите: "Вильярреал" договорился о переходе воспитанника "Реала". | http://soccernews.ru
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