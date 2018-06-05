"Вильярреал" подписал Касорлу

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"Вильярреал" подписал Касорлу

Хавбек Санти Касорла вернулся в "Вильярреал".

О деталях контракта не сообщается. Напомним, что Касорла был игроком "Вильярреала" с 2007 по 2011 год.

Последним клубом Касорлы был "Арсенал", однако игрок не выходил на поле более года из-за проблем с ахиллом.

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