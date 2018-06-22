"Вильярреал" подписал защитника "Эвертона"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Эвертона" Рамиро Фунеса Мори.

Сумма трансфера пока неизвестна. 27-летний аргентинец заключил с "жёлтой субмариной" контракт до лета 2022 года.

Фунес Мори выступал за "Эвертон" с 2015 года, сыграл 67 матчей и забил 5 голов.

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