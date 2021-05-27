"Вильярреал" показал реакцию команды на решающий сейв в серии пенальти финала Лиги Европы

Фото твиттер "Вильярреала"

"Вильярреал" опубликовал в твиттере эмоциональные кадры, снятые в концовке финального матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "жёлтая субмарина" победила в серии пенальти со счётом 11:10 после ничьей 1:1 в основное время.

В послематчевой серии команды нанесли 22 удара с 11-метровой отметки и только один из них не был реализован. Выстрел Давида Де Хеа парировал Херонимо Рульи. Реакцию испанцев на это событие смотрите в ролике.

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