"Вильярреал" потерял очки в матче с "Уэской"

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"Вильярреал" потерял очки в матче с "Уэской"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Уэска" и "Вильярреал" победителя не выявили.

Команды так и не сумели открыть счёт в матче - в итоге нулевая ничья.

"Уэска" – "Вильярреал" - 0:0

"Уэска": Альваро Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 74), Сильва (Луизинью, 83), Сиовас, Галан, Сеоане, Думбия, Онтиверос (Рафа Мир, 56), Пулидо, Дани Эскриче (Микель Рико, 57), Окадзаки (Серхио Гомес, 57).

"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Фунес Мори (Фер Ниньо, 84), Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 76), Капу (Коклен, 76), Тригерос (Пино, 62), Мойсес Гомес, Парехо, Пау Торрес, Бакка (Пако Алькасер, 62).

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