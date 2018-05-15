"Вильярреал" принял решение по трансферу Бакки

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"Вильярреал" принял решение по трансферу Бакки

"Вильярреал" собирается выкупить трансфер колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб имеет опцию выкупа игрока за 15,5 миллионов евро, но "подводники" надеются на снижение цены. Сам Бакка готов стать игроком "Вильярреала" на постоянной основе.

В этом сезоне 31-летний Бакка провел за "Вильярреал" 43 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.

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