"Вильярреал" принял решение по трансферу Бакки
"Вильярреал" собирается выкупить трансфер колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, испанский клуб имеет опцию выкупа игрока за 15,5 миллионов евро, но "подводники" надеются на снижение цены. Сам Бакка готов стать игроком "Вильярреала" на постоянной основе.
В этом сезоне 31-летний Бакка провел за "Вильярреал" 43 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.
Не пропустите: "Барселона" может купить игрока из украинского клуба. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мексика объявила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018
-
ПСЖ сообщил "Реалу" цену на Неймара
-
Гвардиола признан лучшим главным тренером АПЛ
-
Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018
-
Дортмундская "Боруссия" приняла решение по Балотелли
-
Виейра не возглавит "Арсенал"
-
Денисов может вернуться в "Зенит"
-
Месси не уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2018
-
"Астон Вилла" разыграет с "Фулхэмом" путевку в АПЛ
-
Будущий клуб Слуцкого "Витесс" победил в первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы
-
Уилшер и Харт не попадут в заявку сборной Англии на ЧМ-2018
-
Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси
-
Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии
-
Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"
-
Испанский тренд финалов Лиги Европы: "Атлетико" в Лионе сразится с "Марселем"
-
Сын Марсело поразил своей техникой
-
Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"
-
"Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Леванте
|37
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20