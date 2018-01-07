"Вильярреал" приобрел форварда "Цзянсу Сунин"

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"Вильярреал" приобрел форварда "Цзянсу Сунин"

Форвард "Цзянсу Сунин" Роджер Мартинес стал игроком "Вильярреала".

Как сообщает TransferMarkt China, "желтая субмарина" заплатила за этот трансфер 15 миллионов евро. Отметим, что Мартинес куплен в качестве замены Седрику Бакамбу, который перейдет в "Бэйцзин Гоань".

В этом сезоне Мартинес провел 18 матчей, отметился 7 голами и двумя ассистами.

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