"Вильярреал" приобрел опытного форварда за 20 миллионов евро

Нападающий "Эспаньола" Жерар Морено перешел в "Вильярреал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Форвард подписал контракт с валенсийским клубом контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что ранее он уже играл за "Вильярреал" с 2012 по 2015 годы.

26-летний Морено выступал за "Эспаньол" с 2015 года, провел за клуб 107 матчей и забил 36 голов. Также играл за "Мальорку". Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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